15.08.2017 21:16

К осенней сессии международная выставка-ярмарка «Белтекслегпром» изменит название на Beltexindustry-2017, сообщает пресс-служба концерна «Беллегпром».

Выставка «Белтекслегпром» подверглась ренеймингу. Ближайшая осенняя сессия, первая после юбилейной 40-й, пройдет уже под названием Beltexindustry-2017. Даты проведения мероприятия - с 3 по 6 октября.

Организаторы обещают, что помимо наименования, изменится общее направление работы выставки. Акцент будет сделан на освоение новых рынков. Свое участие в качестве экспонентов уже подтвердили представители турецких, узбекских и российских текстильных и швейных производителей.

Деловая программа также примет более интернациональный характер – в качестве спикеров приглашены специалисты с международным опытом.

Напомним, что изменения в работе выставки «Белтекслегпром» начались еще весной, когда мероприятие переехало в новое здание - павильоне НВЦ «БелЭкспо» по проспекту Победителей, 14.