07.02.2017 07:14

Согласно итогам исследования PR-агентства «Идеи&Решения», российские женщины узнают о модных тенденциях в одежде и обуви в интернете. Так, для 63% опрошенных источниками fashion-новостей являются интернет-магазины. Доля онлайн-СМИ составила 9%, соцсетей и поисковиков – по 3%, не используют интернет для таких целей 19%.

В числе наиболее популярных интернет-площадок такие компании, как Lamoda.ru; AliExpress.com и wildberries.ru.

Также в десятку наиболее интересных российским женщинам проектов вошли quelle.ru, Bonprix.ru, Vkontakte.ru.

«Наибольшей популярностью пользуются интернет-магазины, которые применяют технологии глянцевых СМИ для продвижения своих продуктов. Происходит смешение коммерческой и информационной функций на одном портале, что не только не отталкивает пользователей, а, наоборот, увеличивает популярность интернет-магазина», – прокомментировал результаты исследования Сергей Пархоменко, управляющий партнёр агентства «Идеи&Решения».

Например, в интернет-магазинах Lamoda и Wildberries можно не только совершать покупки онлайн, но и найти советы стилистов и обзоры модных тенденций сезона.