Британская марка Accessorize представила коллекцию сезона весна-лето 2017, сообщает компания.

При создании новой коллекции дизайнеры Accessorize использовали цветочные мотивы, смелые решения с вышивкой и восточные принты в современной интерпретации.

Британская компания Monsoon Accessorize объединяет два бренда — Monsoon и Accessorize. На сегодняшний день сеть насчитывает более 1100 магазинов в Европе и странах Азии. В России работают свыше 120 магазинов.

Фотографии предоставлены компанией.