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Accessorize опубликовал лукбук новой весенне-летней коллекции
26.01.2017 09:44
Британская марка Accessorize представила коллекцию сезона весна-лето 2017, сообщает компания.
При создании новой коллекции дизайнеры Accessorize использовали цветочные мотивы, смелые решения с вышивкой и восточные принты в современной интерпретации.
Британская компания Monsoon Accessorize объединяет два бренда — Monsoon и Accessorize. На сегодняшний день сеть насчитывает более 1100 магазинов в Европе и странах Азии. В России работают свыше 120 магазинов.
Фотографии предоставлены компанией.
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