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Accessorize презентовал украшения, выпущенные ко Дню всех влюбленных
23.01.2017 16:59
Бренд Accessorize представил коллекцию украшений, посвященную Дню святого Валентина, сообщает компания.
Британская компания Monsoon Accessorize объединяет два бренда — Monsoon и Accessorize. На сегодняшний день сеть насчитывает более 1100 магазинов в Европе и странах Азии. В России работают свыше 120 магазинов.
Фотографии предоставлены компанией.
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