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Accessorize презентовал украшения, выпущенные ко Дню всех влюбленных

23.01.2017  16:59

Бренд Accessorize представил коллекцию украшений, посвященную Дню святого Валентина, сообщает компания.

Британская компания Monsoon Accessorize объединяет два бренда — Monsoon и Accessorize. На сегодняшний день сеть насчитывает более 1100 магазинов в Европе и странах Азии. В России работают свыше 120 магазинов.

Фотографии предоставлены компанией.

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