Бренд Accessorize представил коллекцию украшений, посвященную Дню святого Валентина, сообщает компания.

Британская компания Monsoon Accessorize объединяет два бренда — Monsoon и Accessorize. На сегодняшний день сеть насчитывает более 1100 магазинов в Европе и странах Азии. В России работают свыше 120 магазинов.

Фотографии предоставлены компанией.