Бренд Accessorize создал коллекцию, приуроченную к Новому году и Рождеству, сообщается в пресс-релизе компании.

В новую коллекцию Accessorize вошли аксессуары со звездным принтом — косметичка и блокнот, блестящие портмоне и клатчи, подвески, браслеты и серьги со сверкающими камнями, носочкам с глиттером, теплые шарфы и пушистые тапочки из переливающегося меха.

Британская компания Monsoon Accessorize объединяет два бренда — Monsoon и Accessorize. На сегодняшний день сеть насчитывает более 1100 магазинов в Европе и странах Азии. В России работают свыше 120 магазинов.

Фотографии предоставлены компанией.