11.10.2017 07:16

Производитель спортивной одежды и обуви Adidas представил первые модели обуви, выпущенные на полностью роботизированных конвейерах.

Как пишет портал incrussia.ru, уже к следующей осени инновационная фабрика компании намерена выпускать 1500 пар обуви в день или 500 тысяч в год.

Инновационная фабрика Adidas под названием SpeedFactory расположена в Германии, вторую «умную» фабрику компания запустит недалеко в Атланте, США, до конца осени этого года.

Роботы SpeedFactory, рассказывает издание, умеют делать то, с чем до сих пор справлялся только человек: например, сшивать и склеивать элементы. Во Вьетнаме и Китае на это уходит два-три месяца, поскольку компоненты перемещаются между поставщиками, производящими отдельные детали.

Открытие умной фабрики не означает, что Adidas значительно сократит штат. Учитывая, что компания прогнозирует ежегодные темпы роста от 10% до 12%, требующие производства дополнительных 40 млн пар обуви в год, вклад автоматизированных фабрик будет незначительным.