08.08.2017 08:00

Ритейлер спортивной одежды и обуви Adidas намерен закрыть 160 магазинов в России до конца 2017 года.

Как пишет РБК, закрытия планомерно происходят уже третий год подряд. Эту информацию озвучил исполнительный директор Adidas Каспер Рорштед и финансовый директор компании Харм Ольмайер во время телеконференции с инвесторами по итогам первого полугодия 2017 года.





«Мы ожидаем, что российский рынок продолжит сокращаться после четырех лет санкций и зависимости от цены на нефть», — заявил Рорштед., добавив, что Россия остается единственным регионом присутствия Adidas со снижающейся выручкой.





Adidas — крупнейший иностранный спортивный ретейлер в России. Однако российский рынок подводит Adidas уже не первый год, поэтому компания вынуждена закрывать магазины. Впервые менеджмент компании решил существенно сократить план открытия новых магазинов в 2014 году «из-за возросших рисков изменения потребительских настроений и трат в регионе». В 2015 году компания закрыла около 200 магазинов, открыв 100 новых торговых точек.