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Аdidas намерен к 2020 году в два раза увеличить онлайн-продажи в России

09.10.2017  06:55

Аdidas разработает и внедрит в России новую стратегию онлайн-продаж, пишут «Ведомости» со ссылкой на заявление представителя компании Антона Соколова.

Производитель спортивной обуви и одежды намерен уже к 2020 году в два раза увеличить онлайн-продажи за счет новой мультиканальной стратегии, которая начнет работать во всем мире. Россия же войдет в число первых стран, где стратегия будет опробована.

По словам Антона Соколова, за последние два года Adidas инвестировал около 70 млн евро в новые каналы продаж». Суть стратегии заключается в том, что для продвижения товаров будет использоваться сайт adidas.ru, планшеты и точки продаж. Клиенты смогут заказать доставку товаров на дом или в ближайший магазин.

В компании рассчитывают, что к концу 2017 года онлайн-продажи составят 7% от прибыли компании, а 2020 году эти продажи увеличатся до 15%, сообщил Антон Соколов.

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