28.07.2017 06:11

В рамках Дня губернатора заместитель председателя правительства Ивановской области Светлана Давлетова посетила промышленные и сельскохозяйственные предприятия Гаврилово-Посадского района.

Одним из предприятий, где побывала Светлана Давлетова, стала компания «Вестатекс», расположенная в поселке Петровский, она специализируется на производстве декоративных подушек, чехлов для стульев и пледов. Объем отгруженных товаров собственного производства в 2016 году составил более 18 млн рублей. Цех оснащен современным швейным и раскройным оборудованием, техническая база постоянно обновляется.

Предприятие планирует дальнейшее развитие производства, однако этому мешает отсутствие свободных площадей, сообщил исполнительный директор швейной компании «Вестатекс» Андрей Фокеев.

Зампред дала поручение профильным ведомствам проработать совместно с администрацией Гаврилово-Посадского района вопрос по подбору новых площадок для двух предприятий: «Гаврилово-Посадский хлебпродукт» и «Вестатекс». «Стремление руководства по расширению производственных мощностей на территории Гаврилово-Посадского района необходимо поддержать», – подчеркнула она.



