06.02.2017 07:12

Администрация Вологодской области провела совещание, на котором была рассмотрена ситуация на «Вологодском текстиле».

В рамках заседания рабочей группы по урегулированию задолженности и восстановлению производственной деятельности на предприятии, в котором участвовал заместитель губернатора области Алексей Кожевников, говорится в сообщении обладминистрации, участники отметили изменение ситуации в лучшую сторону.

В связи со спадом потребительской активности на текстильную продукцию и высокой закредитованностью, «Вологодский текстиль» с июля 2014 года остановило производственные цеха. Предприятие оказалось в крайне тяжелом положении, и с июня 2015 года в отношении предприятия введена процедура конкурсного производства.





Для исправления ситуации была создана рабочая группа при администрации области, при помощи которой были решены вопросы по энергоснабжению предприятия, урегулированы вопросы подачи воды и пара, согласованы тарифы на услуги коммунальных организаций. Предпринятые меры позволили восстановить работу на предприятии и выйти на новый уровень производства.





В настоящее время предприятие работает в стабильно развивающемся режиме. На промышленной площадке №1 г. Вологда арендатором взят ориентир на выпуск хлопковых тканей, налажено производство тканей для спецодежды и столового белья, тканей группы сатин.





С момента начала аренды имущественного комплекса (ноябрь 2015 года) инвестором произведено около 1,5 млн погонных метров ткани. В настоящее время производство осуществляется на 45 ткацких станках. До конца года предприятие планирует выйти на максимальный объем выпуска ткани в 400-420 тыс. погонных метров, для чего планирует ввести в эксплуатацию еще ряд дополнительного оборудования, расширить ассортимент продукции и дополнительно трудоустроить около 30 специалистов. Сейчас на предприятии восстановлен весь основной персонал, количество сотрудников составляет почти 150 человек. Налажена поставка продукции на экспорт.

Также на промышленной площадке №2 в г. Красавино в настоящее время инвестором проводятся все необходимые работы для организации производства. Проведены работы по косметическому ремонту здания, проведено остекление помещений, проведены ремонтные работы кровли, восстановлено электроснабжение, водоснабжение, осуществлено техническое обслуживание паропровода.





На текущий момент на площадке задействовано 43 специалиста, запущен 21 станок по производству пряжи, продолжается монтаж оборудования. Инвестор планирует дополнительно установить 20 жакардовых ткацких станков.





«Процедура банкротства еще не завершена, но те процедуры, которые нами отстроены с текущими арендаторами, инвесторами предприятия, кредиторами, показывают свою эффективность. Предприятия снова запущены, они работают и развиваются. Надеюсь, что мы сможем завершить в 2017 году все процедуры, предприятия обретут своего собственника и будут успешно работать на благо Вологодчины. Надеюсь, нам удастся сохранить производственный потенциал обеих площадок: в Вологде и Красавино», - подчеркнул Алексей Кожевников.



