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Адриан Миреа стал новым управляющим «Меги Теплый Стан»

31.07.2017  12:02

Компания Ikea Centres Russia сообщает о назначении Адриана Миреа на пост управляющего торговым центром «Мега Теплый Стан».

Профессиональный опыт Адриана Миреа насчитывает более 10 лет работы в сфере управления коммерческой недвижимостью и развития торговых центров в России и за рубежом.

Адриан Миреа присоединился к компании IKEA Centres Russia в 2015 году в качестве управляющего «Мегой Новосибирск». До прихода в Ikea Centres Russia Адриан работал директором по управлению одним из торговых центров московского подразделения компании Jones Lang LaSalle, ранее занимал управляющие позиции в нескольких торговых центрах.

«Я рад возможности присоединиться к команде «Меги Теплый Стан» и уверен, что мои опыт и знания смогут внести вклад в развитие флагманского торгового центра в нашем портфолио. Меня вдохновляет история успеха этого торгового центра и стоящие перед нашей командой амбициозные задачи по его будущему развитию», - комментирует свое назначение Адриан Миреа.

Торговые центры «Мега» — проект компании Ikea Centres Russia, которая отвечает за развитие и управление недвижимостью «Икеа» в России. Ikea Centres Russia входит в Группу компаний «Икеа».

На сегодняшний день в 11 крупнейших регионах России открыты 14 торговых центров «Мега». В состав всех торговых центров «Мега» входит магазин «Икеа». В 2016 финансовом году (с 1 сентября 2015 года по 31 августа 2016 года) торговые центры «Мега» в России посетили 265 миллионов человек. 

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