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«Афимолл Сити» организует праздничные Beauty Days

04.03.2017  18:41

ТРЦ «Афимолл Сити» совместно с журналом Marie Claire проведут 7 и 8 марта открытое beauty-мероприятие, сообщают организаторы.

Каждая посетительница «Афимолл Сити» сможет познакомиться с косметическими средствами, удостоенными премии Prix d'Excellence de la Beauté, а также опробовать услуги мировых лидеров в мире красоты.

Международное жюри из beauty-директоров глянцевых журналов выбрало лучшие косметические средства года. Продукты-победители будут представлены в качестве экспозиции в центральном атриуме ТРЦ «Афимолл Сити» только 7 и 8 марта.

Также посетители смогут воспользоваться бесплатными услугами от ведущих мировых брендов: Dior, Lancôme, Estee Lauder, Guerlain.

«Афимолл Сити» — крупнейший торгово-развлекательный комплекс в центре Москвы. Комплекс включает в себя шесть наземных этажей, а также три уровня подземной парковки. Торговые галереи вмещают около 400 магазинов, зона фуд-корта — более 50 ресторанов и кафе. Комплекс расположен в самом сердце делового района столицы — «Москва-Сити».

Фотография предоставлена организаторами.

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