Столичный торгово-развлекательный центр «Афимолл Сити» подвел итоги посещаемости за первый квартал 2017 года, сообщает компания.

В отчетный период показатель Shopping Index Watcom в среднем по торговым центрам Москвы снизился на 13% по сравнению с докризисным первым кварталом 2014 года, тогда как в «Афимолл Сити» зафиксирован рост, который составил 36%.

Сравнивая динамику покупательской активности за период январь-март 2017 года с аналогичным периодом 2016 года, аналитики ТРЦ «Афимолл Сити» зафиксировали рост покупательского трафика на 20%. В целом по рынку за этот период Shopping Index снизился на 7,5%.

Традиционно в торговых центрах Москвы наблюдается существенное увеличение потока посетителей перед Днем защитника Отечества. Так, в течение трех предпраздничных дней показатель трафика в ТРЦ «Афимолл Сити» превысил аналогичный показатель прошлого года на 60%, что косвенно свидетельствует об активизации покупательского спроса. Интересно, что и в сами праздничные дни поток покупателей вырос: 23 февраля 2017 года – на 28%, 8 марта – на 48%, по сравнению с предыдущим годом.

Одной из причин увеличения потока посетителей является рост числа арендаторов в ММДЦ «Москва-Сити». Кроме того, улучшилась транспортная доступность делового района с запуском пассажирского движения на Московском центральном кольце и открытием станции МЦК «Деловой центр».

«Нашим основным инструментом по увеличению трафика является уникальная программа лояльности, в рамках которой посетители ТРЦ, используя мобильное приложение Afimall, могут сканировать чеки и конвертировать свои покупки в подарки, - прокомментировала директор по маркетингу ТРЦ «Афимолл Сити» Марина Ваганова. - Росту популярности этого сервиса способствовал тот факт, что все стимулирующие акции, включая как розыгрыши дорогостоящих призов, так и получение гарантированных призов за покупку, проводятся исключительно среди зарегистрированных пользователей мобильного приложения «Афимолл Сити».

Каждый посетитель «Афимолл Сити» найдет магазины и развлечения на свой вкус, учитывая постоянное пополнение торговых галерей ТРЦ новыми брендами. За прошедшие полгода в «Афимолле» открылись: Milavitsa, Conso Wear, Kiko Milano, Gulliver, Ormatek. В ресторанной зоне четвертого и пятого этажей ТРЦ появились новые концептуальные заведения – Radeberger, MadMen, Steak ItEasy и Osteria Mario. На ближайшие месяцы запланировано открытие магазинов «Золотое яблоко», Samsonite, новый концепт Ascona и другие.

«Афимолл Сити» — крупнейший торгово-развлекательный комплекс в центре Москвы. Комплекс включает в себя шесть наземных этажей, а также три уровня подземной парковки. Торговые галереи вмещают около 400 магазинов, зона фуд-корта — более 50 ресторанов и кафе. Комплекс расположен в самом сердце делового района столицы — «Москва-Сити».

Фотография предоставлена пресс-службой ТРЦ «Афимолл Сити».