В начала марта на базе pr-агентства Havar Communications открылась Школа красоты и моды Havar, сообщает компания.

Основная миссия школы: «раскрыть внутренний потенциал у девушек в возрасте от 16 до 30 лет посредством экспресс курса, который включает в себя следующие дисциплины: теория модельного бизнеса, позирование, визаж, диетология, косметология, стиль, дефиле».

Теория модельного бизнеса посвящена основам модной индустрии, на уроке будут обсуждаться вопросы, волнующие начинающих моделей, такие как: минимальный рост и максимальный возраст для работы; можно ли работать при росте ниже 170 см; чем отличается модельный бизнес в Европе и Азии; безопасность при работе за границей; как живут модели в модельных квартирах; с чего начать, что нужно для старта и др.

На уровне позирования девушки научатся работать на камеру и получат профессиональные фотографии для портфолио.

Дисциплина «Визаж» состоит из двух мастер-классов. На первом делается подробная разборка базового макияжа. Такой макияж называют Nude. Но втором мастер-классе разбирается макияж для вечернего образа.

Дисциплина «Диетология» посвящена правильному питанию, умению держать себя в форме без жестких диет.

Профессиональный косметолог научит ухаживать за кожей, самостоятельно определять тип, подскажет как сделать ее более совершенной и сияющей.

Стилист-имиджмейкер сделает разбор гардероба: поможет создать базовые ансамбли; расскажет, как самостоятельно создать функциональные наборы одежды, обеспечивающие свободу в любых обстоятельствах.

Дисциплина «Дефиле» включает в себя 9 часов плодотворной работы. Вне зависимости от того, хочет ли девушка профессионально заниматься моделингом, либо просто использовать навыки дефиле в обычной жизни — по завершению уроков каждая будет обладать навыками красивой походки, позирования, хождения на высоких каблуках.

В конце обучения девушек ждет мастер-класс с топ-моделью, которая поделится секретами достижения успеха.

Фотография предоставлена компанией.