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Агентство InfoLine проведет аналитическую сессию в рамках Недели российского ритейла-2017
27.05.2017 14:36
Аналитическая сессия «Самые быстрорастущие и эффективные торговые сети России» 6 июня откроет деловую программу Недели российского ритейла-2017, сообщает компания.
Мероприятие пройдет в московском Центре международной торговли. По данным организаторов сессии, регистрация продлится до 1 июня 2017 года.
К участию в сессии приглашаются топ-менеджеры федеральных и региональных розничных сетей, директора, менеджеры по работе с ключевыми клиентами и руководители подразделений поставщиков российского ритейла, а также представители профильных ассоциаций.
Ключевые темы для обсуждения:
В качестве спикеров выступят генеральный директор InfoLine Иван Федяков и генеральный директор «InfoLine-Аналитика» Михаил Бурмистров.
Сессия «Самые быстрорастущие и эффективные торговые сети России» состоится в ходе первого дня Недели российского ритейла, во вторник, 6 июня 2017 года, в зале «Гранат» Центра международной торговли, начало – в 9:00.
Фотография предоставлена компанией.
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