Аналитическая сессия «Самые быстрорастущие и эффективные торговые сети России» 6 июня откроет деловую программу Недели российского ритейла-2017, сообщает компания.

Мероприятие пройдет в московском Центре международной торговли. По данным организаторов сессии, регистрация продлится до 1 июня 2017 года.

К участию в сессии приглашаются топ-менеджеры федеральных и региональных розничных сетей, директора, менеджеры по работе с ключевыми клиентами и руководители подразделений поставщиков российского ритейла, а также представители профильных ассоциаций.

Ключевые темы для обсуждения:

Презентация ежегодного рейтинга крупнейших ритейлеров России InfoLine Retail Russia Top-100;

Анализ ключевых показателей развития и драйверов роста Food и Non-food ритейла;

Анализ розничной торговли в России: динамика сегментов FMCG, DIY, БТиЭ и Fashion;

Результаты уникального опроса поставщиков «Ожидания динамики потребительского рынка в 2017 году»;

Серия эксклюзивных кейсов самых быстрорастущих торговых сетей России: «Лента», «Детский мир», Leroy Merlin, WildBerries и многие другие.

В качестве спикеров выступят генеральный директор InfoLine Иван Федяков и генеральный директор «InfoLine-Аналитика» Михаил Бурмистров.

Сессия «Самые быстрорастущие и эффективные торговые сети России» состоится в ходе первого дня Недели российского ритейла, во вторник, 6 июня 2017 года, в зале «Гранат» Центра международной торговли, начало – в 9:00.

Фотография предоставлена компанией.