|
|
Агентство «Штаб» проведет «модный» бизнес-завтрак
23.10.2017 10:49
Public talk на тему «Производство для дизайнерских марок: Россия и/или Китай» пройдет в рамках серии бизнес-завтраков для дизайнерских марок, шоурумов и производств 26 октября, сообщают организаторы.
Для участия в public talk, приглашены профессионалы, эксперты-практики, один из которых прилетит прямо из Китая, чтобы поделиться секретами размещения заказов на китайских фабриках, закупки сырья, контроля качества, получения лучшей цены и оптимальной логистики. Спикер Таша Мартенс – более 15 лет живет в Китае, владелец собственного производства и дизайн-бюро по разработке коммерческих коллекций, дизайнер-предприниматель.
Российские производства будет защищать автор скандальной профильной группы для производителей одежды ProCapitalist Сергей Промахов.
Модератор: креативный директор и основатель марок plus size (W&B, Lessismore), предприниматель и fashion-эксперт, Анна Лунина.
Вопросы, которые будут обсуждаться:
Мероприятие бесплатное, только для дизайнерских марок и производителей одежды.
Условия участия: вход только по предварительной регистрации, количество мест – ограничено размером площадки.
Место проведения: кафе «Есенин», ул. Новая Площадь, 8/2 (м. Лубянка). Начало: 10.30 утра.
|© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте