03.02.2017 22:23

АИДТ и юридическая компания «Кирюхин и Партнеры» проведут бесплатный вебинар для участников ассоциации на тему административных проверок, сообщают организаторы.

Бесплатный вебинар для всех участников АИДТ на тему «Наиболее распространенные ошибки бизнеса при проведении административных проверок» пройдет 20 февраля. Организаторами события выступают Ассоциация предприятий индустрии детских товаров совместно с юридической компанией «Кирюхин и Партнеры». Мероприятие ориентировано на руководителей фирм, структурных подразделений, отделов, а также юристов.

Содержание вебинара:

- какие государственные органы вправе проводить административные проверки, на основании чего и как часто;

- административная проверка офиса компании;

- административная проверка розничных торговых точек, магазинов, складских помещений;

- подготовка персонала к проведению проверок, основные моменты;

- судебная практика.

Вебинар проведет член адвокатской палаты Московской области Вадим Кирюхин.

Для участия необходима предварительная регистрация.

АИДТ — некоммерческая организация, объединяющая профессиональное сообщество в сфере разработки, производства, продажи товаров и услуг для детей, создана для консолидации и ускорения темпов развития отрасли в интересах семьи и детства. АИДТ является инициатором разработки и официальным партнером реализации государственной программы «Стратегия развития индустрии детских товаров» и плана по ее реализации до 2020 года в России, подпрограммы «Индустрия детских товаров» государственной программы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» правительства РФ.