26.07.2017 21:52

В связи с изменениями в законодательстве, комитет ритейла АИДТ подготовит и проведет серию семинаров по детской розничной торговле, сообщает пресс-служба объединения.

Комитет ритейла АИДТ формирует серию практических семинаров для детской розничной торговли. На встречах будут разбираться практические кейсы и даваться решения, нормативно-правовые документы и алгоритм действий для ответственных сотрудников.

Необходимость проведения подобных занятий вызвана существенными изменениями в законодательстве и возросшей ответственностью за правонарушения.

Своими знаниями по затронутым вопросам со слушателями поделятся представители Роспотребнадзора, Штаба по защите прав и законных интересов субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности города Москвы, юристы-практики специализированных торговых сетей.

Первый семинар состоится 24 августа и будет состоять из двух частей: открытой, с контролирующими органами и экспертами, а также закрытой – с практиками.

Комитет розничной торговли АИДТ - экспертно-координационная площадка в сфере специализированной розничной торговли детскими товарами. Консолидирует совместную повестку по вопросам развития розничной и интернет-торговли, в т.ч. малые торговые сети и магазины.

АИДТ — некоммерческая организация, объединяющая профессиональное сообщество в сфере разработки, производства, продажи товаров и услуг для детей, создана для консолидации и ускорения темпов развития отрасли в интересах семьи и детства. АИДТ является инициатором разработки и официальным партнером реализации государственной программы «Стратегия развития индустрии детских товаров» и плана по ее реализации до 2020 года в России, подпрограммы «Индустрия детских товаров» государственной программы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» правительства РФ.