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Айшат Кадырова представила первую коллекцию одежды в этно-стиле
06.03.2017 07:08
Дочь главы Чечни Айшат Кадырова представила первую коллекцию женской одежды модного дома Firdaws в этно-стиле.
Как сообщает РИА Новости, показ посетил ряд чиновников, в том числе Рамзан Кадыров, и представителей модной индустрии, в частности, итальянский модельер Стефано Риччи.
В коллекцию вошли 30 вечерних платьев из бархата, шифона, шелка и французского кружева, украшенных полудрагоценными камнями.
Айшат Кадырова отметила, что одежда бренда Firdaws демонстрирует образ модной мусульманки, и соответствуют общемировым тенденциям. На показе также был презентован парфюм модного дома с одноимённым названием.
Модный дом Firdaws был основан супругой главы Чечни Медни Кадыровой в октябре 2009 года. В 2011 году он завоевал в Москве гран-при международного конкурса модельеров «Кутюрье года». В 2016 году Кадырова передала руководство Firdaws своей дочери Айшат.
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