|
|
«Ак Барс» намерен взыскать долги со швейной фабрики «Адонис»
13.07.2017 07:14
В Арбитражном суде РТ состоялось собеседование и предварительное судебное заседание по иску банка «Ак Барс» к швейной фабрике «Адонис».
По данным регионального портала «Реальное время», кредитная организация требует взыскать с ответчика 9 млн рублей долга, более 134 тыс. рублей процентов за пользование кредитом, более 5 млн рублей процентов за пользование чужими денежными средствами и 1,48 млн рублей пени.
Ранее швейная фабрика «Адонис» подала иск о
банкротстве УК «Шуз-Концепт», которая осуществляла управление в этой компании.
Сама фабрика является частью империи бывшего председателя правления
Татфондбанка Роберта Мусина.
|© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте