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«Ак Барс» намерен взыскать долги со швейной фабрики «Адонис»

13.07.2017  07:14

В Арбитражном суде РТ состоялось собеседование и предварительное судебное заседание по иску банка «Ак Барс» к швейной фабрике «Адонис».

По данным регионального портала «Реальное время», кредитная организация требует взыскать с ответчика 9 млн рублей долга, более 134 тыс. рублей процентов за пользование кредитом, более 5 млн рублей процентов за пользование чужими денежными средствами и 1,48 млн рублей пени.

Ранее швейная фабрика «Адонис» подала иск о банкротстве УК «Шуз-Концепт», которая осуществляла управление в этой компании. Сама фабрика является частью империи бывшего председателя правления Татфондбанка Роберта Мусина.

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