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Аким Карагандинской области поддержит швейное предприятие с работниками-инвалидами
23.02.2017 00:30
После посещения предприятия, где трудятся швеями люди с ограниченными возможностями, аким Карагандинской области пообещал оказать поддержку организации, сообщает пресс-служба официального информационного портала региона.
В Караганде на швейном предприятии M.Style Kazakhstan работают люди с ограниченными возможностями. В настоящий момент выполнение всех заказов по выпуску спецодежды обеспечивают 9 человек. Однако организатор бизнеса Данияр Ауписимов планирует запустить массовое производство спортивной одежды под маркой «Сделано в Караганде». Это позволит расширить штат.
«Наша задача – помочь инвалидам реализовать себя, найти достойное место в жизни. Эти люди нуждаются не только в пособиях от государства. Они хотят учиться, работать, приносить пользу обществу. Но пока в стране всего 13% от количества инвалидов трудоспособного возраста имеет собственный заработок», – отмечает Данияр Ауписимов.
Аким Карагандинской области Нурмухамбет Абдибеков, посетив производство, пообещал оказать поддержку предприятию.
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