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АКИТ намерена создать единую торговую площадку для постоянных распродаж

12.01.2017  07:26

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) создаст единую торговую площадку для постоянных распродаж, пишут «Ведомости».

При этом ассоциация не намерена в дальнейшем заниматься продвижением отдельных дней распродаж, таких как черная пятница и киберпонедельник.

По словам президента АКИТ Алексея Федорова, на портале Onedaysale.ru в течение года непрерывно будут проводиться как приуроченные к определенным датам или сезонные распродажи, так и распродажи складских остатков отдельных компаний в удобное для них время.

Для продвижения отдельных распродаж и доменов требуются большие трудовые и денежные затраты, объяснил Федоров, кроме того, разовые распродажи быстро забываются, а у компаний разная сезонность.

, Для потребителя сайт будет выглядеть как торговая площадка с фильтрами по магазинам, товарным категориям, календарю распродаж, объяснил Федоров, для оплаты клиенты будут переходить на сайт магазина.

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) объединяет крупнейших онлайн-ритейлеров страны – «Юлмарт», Ozon, Otto Group, Lamoda, «Утконос» и др.

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