16.12.2016 22:22

Акции компании «Алроса» выросли выше отметки в 100 рублей и придвинулись к историческому максимуму в 107,016 рублей, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на данные Московской биржи.

Исторический максимум акции компании был установлен в декабре 2011 года.

«Мы полагаем, что динамика бумаг «Алроса» будет хуже в следующем году по сравнению с сильным 2016 годом по фундаментальным показателям, однако наша модель компании после обновления говорит о том, что «Алроса» находится в отличной форме. Мы считаем, что сейчас хорошее время для покупки бумаг «Алроса», и ожидаем, что сильный рождественский сезон приведет к цепи пересмотров рекомендаций, подтолкнув вверх котировки акций компании», — отметили аналитики ВТБ.

Стоит отметить, что бумаги «Алросы» растут на фоне новостей о возможной приватизации компании в 2017 году.

АК «Алроса» — крупнейшая в мире компания по объемам добычи алмазов, ведет разведку и добычу алмазов на территории Республики Саха (Якутия), Архангельской области и Африканского континента. По итогам 2015 года группа «Алроса» сохранила мировое лидерство по объемам добычи природных алмазов на уровне 38,3 млн карат, рыночная капитализация превысила 412 млрд руб.