Новости
НачалоНовостиАкционеры «Элис Фэшн Рус» соберутся на годовом собрании
Ресторация
Фотостудия Блоги
Рейтинг сообщений
Партнеры
14 июня в Москве пройдет B2B Communication Forum 2017 Рейтинг@Mail.ru
Sport Casual Moscow пройдет в Москве 13-15 июня 2017 года

Акционеры «Элис Фэшн Рус» соберутся на годовом собрании

18.05.2017  23:21

Годовое общее собрание акционеров «Элис Фэшн Рус» состоится в июне, сообщает пресс-служба компании.

Группа компаний Elis назначила дату проведение общего годового собрания акционеров «Элис Фэшн Рус». Встреча состоится в субботу, 8 июня, в 16.00. Адрес проведения собрания: Ростов-на-Дону, ул. 20-я линия, д. 4, 5-й этаж, конференц-зал. 

Время регистрации участников: 08 июня с 15.00. 

«Элис Фэшн Рус» входит в группу компаний Elis. Изначально была представлена производственно-коммерческой фирмой«Элегант», основанной в 1989 году. Центральный офис располагается в Ростове-на-Дону. Группа производит одежду под марками Elis и Lalis. Продукция реализуется в 150 фирменных и партнерских магазинах более чем в 80 городах России.

Просмотров: 44
«« Предыдущая Все новости 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 »» 1302 Следующая »»
© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS        О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте