Годовое общее собрание акционеров «Элис Фэшн Рус» состоится в июне, сообщает пресс-служба компании.

Группа компаний Elis назначила дату проведение общего годового собрания акционеров «Элис Фэшн Рус». Встреча состоится в субботу, 8 июня, в 16.00. Адрес проведения собрания: Ростов-на-Дону, ул. 20-я линия, д. 4, 5-й этаж, конференц-зал.

Время регистрации участников: 08 июня с 15.00.

«Элис Фэшн Рус» входит в группу компаний Elis. Изначально была представлена производственно-коммерческой фирмой«Элегант», основанной в 1989 году. Центральный офис располагается в Ростове-на-Дону. Группа производит одежду под марками Elis и Lalis. Продукция реализуется в 150 фирменных и партнерских магазинах более чем в 80 городах России.