Показ новой эксклюзивной коллекции H/Z (High Zoom) F/W 2017-18 дизайнера Alan Muna состоится 1 апреля в историческом особняке в центре столицы, сообщается в пресс-релизе компании.

Будут представлены более 150 моделей мужской и женской одежды от prêt-à-porter до haute couture. Модели из натуральных материалов дополнены ручной вышивкой и эксклюзивными авторскими украшениями. Стиль новой коллекции сочетает классику с элементами glam rock и «подойдет успешным, творческим людям, которые открыты экспериментам и не боятся эпатировать публику». Среди 300 приглашенных гостей – звезды российского шоу-бизнеса, медийные персоны, многочисленные клиенты дизайнера.

Показ пройдет по адресу: г. Москва, Театральный проезд, д.3, стр.3, ресторан «Серебряный век».

Бренд Alan Muna представлен на рынке эксклюзивной вечерней и повседневной моды более 6 лет. Участник конкурсов и фестивалей дизайнеров, таких как Estet Fashion Week, МКММ и др.