28.04.2017 23:10

Руководитель интернет-магазина детской обуви мелким оптом «Деленка» Александр Бородин отмечает, что совместным покупкам можно противостоять только высоким уровнем обслуживания в розничных магазинах, сообщает пресс-служба компании.

Исследование, проведенное на основе статистики интернет-магазина «Деленка», показало, что наименьшее число заказов на детскую обувь мелким оптом поступает из крупных городов. Это объясняется наличием в них большого количества розничных магазинов с хорошо обученным персоналом и богатым ассортиментом.

В Екатеринбурге доля совместных покупок (СП) детской обуви относительно общих продаж «Деленки» за прошедший год составила всего 2,3% против 5-10% в других крупных городах-миллиониках на Северо-западе, в Поволжье, Сибири. Специалисты компании «Деленка» считают, что успех СП обусловлен не наличием каналов снабжения, а плохо поставленной работой региональных оптовиков.

Производители также не всегда соглашаются работать с представителями СП.

«В условиях кризиса и снижения покупательской способности этот канал продаж стремительно растет. Создаются целые сайты для СП. Мы этот канал не поддерживаем, - рассказала начальник отдела сбыта компании «Егорьевск-обувь» Алла Серикова. - Кроме того, я считаю, что СП - нечестный канал продаж с точки зрения конкуренции, так как его основным привлекательным моментом для клиента является цена, а не сервис, культура обслуживания, соблюдение закона «О правах потребителей» (например, по возврату обуви), в отличие от розничных магазинов. Более того, продажа детской обуви через СП зачастую неправомерный вид коммерческой деятельности, осуществляемой физическими лицами».

Руководитель интернет-магазина «Деленка» Александр Бородин отмечает, что запретить СП нет никаких юридических оснований.

«Некоторые поставщики берут на себя обязательства не сотрудничать с СП. Привело ли это к устранению СП? Нет, потому что покупатель не обязан сообщать продавцу для каких целей закупается товар. Именно поэтому, обещания поставщика не сотрудничать с СП - это не более чем попытка успокоить партнера. На практике – обещают, но не выполняют. Очевидно, что административными методами бороться с СП невозможно. Остаются только рыночные методы, когда розничному магазину необходимо стать более эффективным, более интересным для покупателей, чем СП, и когда таких магазинов в населенных пунктах будет много. Этот потенциал (шоу-рум, ассортимент, продавцы консультанты и т.д.) во многих городах уже есть! Остается его только умножить так, как это сделано в Екатеринбурге или Челябинске», - прокомментировал он.

«Деленка» — это интернет-сеть мультибрендовых мелкооптовых складов детской обуви. Запущен в 2015 году компанией «Мила» — обувь оптом».