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Александр Бородин: ширина и комплексность ассортимента являются определяющими для объемов продаж

15.02.2017  23:43

Руководитель интернет-магазина «Деленка» назвал три критерия успешной реализации детской обуви мелким оптом, сообщает пресс-служба компании.

Специалисты интернет-магазина детской обуви «Деленка» проанализировали собственную статистику продаж и сделали выводы о необходимых критериях успешной торговли.

«Первое, что нам удалось подтвердить на практике в процессе работы над «Деленкой» - это утверждение маркетологов, что ширина и комплексность ассортимента являются определяющими для объемов продаж. На «Деленке» наибольшие продажи у тех складов, где ассортимент превышает одну тысячу моделей детской обуви. Их прибыль измеряется несколькими сотнями тысяч рублей. А вот продажи складов с ассортиментом до 500 пар очень малы», - рассказал администратор интернет-магазина детской обуви мелким оптом «Деленка» Александр Бородин.

Он также подчеркнул, что при работе с мелким оптом важно делегировать прием, обработку и отправку заказов наемным сотрудникам и гибко подходить к формированию мелкооптовой цены.

Статистика продаж интернет-магазина показывает, что из 65 тысяч пар детской обуви, проданных в 2016 году участниками проекта, 32,6 тысяч пар приходятся на «Деленку». Участие в проекте повышает оборачиваемость магазинов в два раза.

«Деленка» — это интернет-сеть мультибрендовых мелкооптовых складов детской обуви. Запущен в 2015 году компанией «Мила» — обувь оптом».

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