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Александр Хилькевич назвал лучших дизайнеров России по итогам 2016 года
26.12.2016 00:02
Аналитик моды Александр Хилькевич опубликовал дизайнерские рейтинги, отмечающие наиболее интересные коллекции, показанные в уходящем году как профессионалами, так и перспективными молодыми талантами, говорится в сообщении «Модной приемной Александра Хилькевича».
По итогам 2016 года в «Список лучших российских дизайнеров коллекций прет-а-порте» вошли 10 человек. «Список перспективных молодых дизайнеров России» включил 13 имен – именно они, по мнению Александра Хилькевича, уже в самое ближайшее время будут определять лицо российской индустрии моды, а часть из них уже сегодня успешно реализует свои таланты на модном рынке.
10 лучших дизайнеров прет-а-порте 2016, Россия (по алфавиту):
13 лучших молодых дизайнеров 2016, Россия (по алфавиту):
Напомним, более 15 лет назад Александр Хилькевич первым начал составлять рейтинги российской моды, основанные на опросах профессионалов рынка.
Александр Хилькевич – одна из ключевых фигур российской индустрии моды, международный аналитик моды, соучредитель Национальной академии индустрии моды, член Комитета индустрии моды Союзлегпрома, куратор фэшн-проектов, председатель жюри московских и региональных дизайнерских конкурсов, авторитетный эксперт по оценке и отбору дизайнерских коллекций.
Фотографии предоставлены «Модной приемной Александра Хилькевича».
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