Новости
НачалоНовостиАлександр Хилькевич назвал лучших дизайнеров России по итогам 2016 года
Ресторация
Фотостудия Блоги
Рейтинг сообщений
Партнеры
18 марта 2017 года пройдет фестиваль ювелирного искусства Jeweralizm Рейтинг@Mail.ru

Александр Хилькевич назвал лучших дизайнеров России по итогам 2016 года

26.12.2016  00:02

Аналитик моды Александр Хилькевич опубликовал дизайнерские рейтинги, отмечающие наиболее интересные коллекции, показанные в уходящем году как профессионалами, так и перспективными молодыми талантами, говорится в сообщении «Модной приемной Александра Хилькевича».

По итогам 2016 года в «Список лучших российских дизайнеров коллекций прет-а-порте» вошли 10 человек. «Список перспективных молодых дизайнеров России» включил 13 имен – именно они, по мнению Александра Хилькевича, уже в самое ближайшее время будут определять лицо российской индустрии моды, а часть из них уже сегодня успешно реализует свои таланты на модном рынке.

10 лучших дизайнеров прет-а-порте 2016, Россия (по алфавиту):

  • Alena Akhmadullina;
  • Chapurin;
  • Graviteight;
  • Nina Donis;
  • Oleg Ovsiev;
  • Ruban;
  • Tatyana Parfionova;
  • Valentin Yudashkin;
  • Vika Gazinskaya;
  • Walk of Shame.

13 лучших молодых дизайнеров 2016, Россия (по алфавиту):

  • Алена Лойко (Иркутск);
  • Анастасия Типсина (Омск);
  • Виктория Вейгант (Омск);
  • Дарья Кожина (Ярославль);
  • Илья Варегин (Москва);
  • Мария Белинка (Шахты);
  • Надежда Хатипова (Москва);
  • Ольга Булева (Омск);
  • Ольга Малярова (Санкт-Петербург);
  • Светлана Михаленко (Москва);
  • Татьяна Радыгина (Омск);
  • Юлия Русинова (Омск);
  • Яна Бесфамильная (Пермь).

Напомним, более 15 лет назад Александр Хилькевич первым начал составлять рейтинги российской моды, основанные на опросах профессионалов рынка.

Александр Хилькевич – одна из ключевых фигур российской индустрии моды, международный аналитик моды, соучредитель Национальной академии индустрии моды, член Комитета индустрии моды Союзлегпрома, куратор фэшн-проектов, председатель жюри московских и региональных дизайнерских конкурсов, авторитетный эксперт по оценке и отбору дизайнерских коллекций.

Фотографии предоставлены «Модной приемной Александра Хилькевича».

Просмотров: 24
«« Предыдущая Все новости 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 »» 1216 Следующая »»
© RIA Moda 2010-2016 Подписаться на RSS        О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте