По просьбе организаторов Римской Недели моды, Александр Хилькевич составил свой рейтинг, в который вошли 40 лучших коллекций дизайнерского конкурса, говорится в сообщении «Модной приемной Александра Хилькевича».

В Риме завершилась Roma Fashion Week – многодневный марафон показов (женская, мужская, детская мода), презентаций и конкурсов (моделей, дизайнеров, фотографов и визажистов).

В Международное жюри конкурсов, проводимых в рамках недели, вошли 15 авторитетных профессионалов индустрии моды из Италии, Германии, США, России, Японии и других стран. В Президиум жюри были избраны 4 человека: Кэрол Корделла (Италия), Александр Хилькевич (Россия), Цушида Иширо (Япония) и Лелло Сабастиани (Италия).

В конкурсе моделей лучшими признаны Хертек Ай-Кыс (Россия), Мариам Шарашидзе (Грузия) и Джузеппе Аддуокьо (Италия). Среди визажистов высокими баллами были отмечены Анастасия Слуцкая (Украина) и Марта Каппайль (Италия).

В дизайнерском конкурсе в номинации Pret-a-Porter первое место завоевала Милена Оржеховска (Польша), в номинации Alta Moda победительницей стала Ольга Катарага (Молдова). Среди российских участников внимание специалистов привлекли коллекции Виктории Вейгант (Омск) и Натальи Радченковой (Смоленск).

Перед участниками события выступил аналитик моды Александр Хилькевич. Этот мастер-класс состоялся в рамках европейской программы эксперта, которая сейчас проходит в Париже, Риме, Флоренции и Милане.

Также по просьбе организаторов аналитик моды составил «Рейтинг Александра Хилькевича», в который вошли 40 лучших коллекций дизайнерского конкурса. Всего в дизайнерском конкурсе участвовало 130 коллекций из 26 стран мира.

Александр Хилькевич — одна из ключевых фигур российской индустрии моды, международный аналитик моды, соучредитель Национальной академии индустрии моды, член Комитета индустрии моды Союзлегпрома, куратор фэшн-проектов, председатель жюри московских и региональных дизайнерских конкурсов, авторитетный эксперт по оценке и отбору дизайнерских коллекций.

Фотографии предоставлены «Модной приемной Александра Хилькевича».