Аналитик моды Александр Хилькевич назвал лучшие, по его мнению, коллекции российских дизайнеров, продемонстрированные на подиуме MBFWR.

Среди 50 заявленных показов Александр Хилькевич особо выделяет коллекцию Дома моды Slava Zaitsev: «Если оценивать качество используемых тканей, неподражаемую игру с цветом, чистоту линий, искусство декора и феноменальное мастерство исполнения, этой работе не было равных».

Также в секторе авторского прет-а-порте традиционно были сильны известные многим Дома «Юлия Николаева» и Julia Dalakian, работающие на рынке моды уже более 20 лет.

В сегменте коммерческой моды Александр Хилькевич отмечает как наиболее качественные три коллекции. Это коллекция Игоря Чапурина для компании Finn Flare; коллекция дизайн-студии Oksana Fedorova и коллекция марки Ivanova от популярного сочинского дизайнера Юлии Ивановой. Александр Хилькевич указывает на высокий потенциал этих дизайнеров, который может быть успешно реализован именно в сотрудничестве с крупными производственными компаниями.

Среди молодых марок и дебютантов Александр Хилькевич выделяет показы N. Legenda, Lumier Garson, Анастасии Докучаевой, Артема Шумова, Ivka, Дарьи Кожиной: «Не все их эксперименты были безупречны, но плюсов в этих работах было гораздо больше, чем минусов».

В этом году у Недели моды потрясающий информационный фон. О ее участниках ярко написали все ведущие зарубежные СМИ. Но не только о них. В центре внимания оказалась и стильная публика, попавшая в объективы street style-фотографов. И, как отмечает Александр Хилькевич, образы наших поклонниц моды выглядели намного круче, оригинальнее, свежее всего того, что мы видели до этого в Нью-Йорке, Лондоне, Милане и Париже.

Фотографии предоставлены организаторами MBFWR.