Аналитик моды, соучредитель Национальной академии индустрии моды Александр Хилькевич проведет для fashion-компаний и профессионалов индустрии моды новые тренд-семинары и индивидуальные консультации в Москве, говорится в сообщении «Модной приемной Александра Хилькевича».

Темы тренд-семинаров:

1. «Коммерческие тенденции женской моды на сезон весна-лето 2018».

2. «Колористика, ткани, рисунки на сезон весна-лето 2018».

3. «Трикотаж осень-зима 2017/18 и весна-лето 2018: колористика, пряжи, переплетения, модные силуэты».

4. «Коммерческие тенденции женской моды на сезон осень-зима 2017/18».

Открыта предварительная запись в группы и на индивидуальные консультации.

Александр Хилькевич — одна из ключевых фигур российской индустрии моды, международный аналитик моды, соучредитель Национальной академии индустрии моды, член Комитета индустрии моды Союзлегпрома, куратор фэшн-проектов, председатель жюри московских и региональных дизайнерских конкурсов, авторитетный эксперт по оценке и отбору дизайнерских коллекций.

Фотография предоставлена «Модной приемной Александра Хилькевича».