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Александр Хилькевич проведет тренд-семинары по тенденциям моды сезона весна-лето 2018
01.02.2017 23:54
Аналитик моды, соучредитель Национальной академии индустрии моды Александр Хилькевич проведет для fashion-компаний и профессионалов индустрии моды новые тренд-семинары и индивидуальные консультации в Москве, говорится в сообщении «Модной приемной Александра Хилькевича».
Темы тренд-семинаров:
1. «Коммерческие
тенденции женской моды на сезон весна-лето 2018».
Александр Хилькевич — одна из ключевых фигур российской индустрии моды, международный аналитик моды, соучредитель Национальной академии индустрии моды, член Комитета индустрии моды Союзлегпрома, куратор фэшн-проектов, председатель жюри московских и региональных дизайнерских конкурсов, авторитетный эксперт по оценке и отбору дизайнерских коллекций.
Фотография предоставлена «Модной приемной Александра Хилькевича».
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