|
|
Александр Хилькевич проведет тренд-семинары по коммерческим тенденциям моды на сезон осень-зима 2018/2019
13.10.2017 12:10
Аналитик моды, соучредитель Национальной академии индустрии моды Александр Хилькевич в октябре проведет для дизайнеров и специалистов фэшн-компаний тренд-семинары и консультации в Москве, говорится в сообщении «Модной приемной Александра Хилькевича».
В программе:
Открыта предварительная запись в группы и на индивидуальные консультации.
Александр Хилькевич — одна из ключевых фигур российской индустрии моды, международный аналитик моды, соучредитель Национальной академии индустрии моды, член Комитета индустрии моды Союзлегпрома, куратор фэшн-проектов, председатель жюри московских и региональных дизайнерских конкурсов, авторитетный эксперт по оценке и отбору дизайнерских коллекций.
Фотография предоставлена «Модной приемной Александра Хилькевича».
|© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте