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Александр Хилькевич проведет тренд-семинары по коммерческим тенденциям моды на сезон осень-зима 2018/2019

13.10.2017  12:10

Аналитик моды, соучредитель Национальной академии индустрии моды Александр Хилькевич в октябре проведет для дизайнеров и специалистов фэшн-компаний тренд-семинары и консультации в Москве, говорится в сообщении «Модной приемной Александра Хилькевича».

В программе:

  • Особенности цветовых решений в новом сезоне.
  • 6 главных цветовых групп.
  • Основные и акцентные цвета сезона.
  • 3 цвета-бестселлера.
  • 15 направлений в области модных тканей, трикотажа, меха и кожи.
  • 4 ключевых метода декорирования.
  • 8 особенностей подачи модных рисунков.
  • 10 главных тем рисунков в будущем сезоне.
  • 10 силуэтов сезона, их конструктивные и стилистические особенности.
  • Основные ассортиментные группы и ожидаемые модные новинки в одежде и аксессуарах.

Открыта предварительная запись в группы и на индивидуальные консультации.

Александр Хилькевич — одна из ключевых фигур российской индустрии моды, международный аналитик моды, соучредитель Национальной академии индустрии моды, член Комитета индустрии моды Союзлегпрома, куратор фэшн-проектов, председатель жюри московских и региональных дизайнерских конкурсов, авторитетный эксперт по оценке и отбору дизайнерских коллекций.

Фотография предоставлена «Модной приемной Александра Хилькевича».

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