Аналитик моды, соучредитель Национальной академии индустрии моды Александр Хилькевич в октябре проведет для дизайнеров и специалистов фэшн-компаний тренд-семинары и консультации в Москве, говорится в сообщении «Модной приемной Александра Хилькевича».

В программе:



Особенности цветовых решений в новом сезоне.

6 главных цветовых групп.

Основные и акцентные цвета сезона.

3 цвета-бестселлера.

15 направлений в области модных тканей, трикотажа, меха и кожи.

4 ключевых метода декорирования.

8 особенностей подачи модных рисунков.

10 главных тем рисунков в будущем сезоне.

10 силуэтов сезона, их конструктивные и стилистические особенности.

Основные ассортиментные группы и ожидаемые модные новинки в одежде и аксессуарах.

Открыта предварительная запись в группы и на индивидуальные консультации.

Александр Хилькевич — одна из ключевых фигур российской индустрии моды, международный аналитик моды, соучредитель Национальной академии индустрии моды, член Комитета индустрии моды Союзлегпрома, куратор фэшн-проектов, председатель жюри московских и региональных дизайнерских конкурсов, авторитетный эксперт по оценке и отбору дизайнерских коллекций.

Фотография предоставлена «Модной приемной Александра Хилькевича».