29.12.2016 07:13

Президентом – председателем правления Национального союза производителей школьной и форменной одежды стала Александра Алдушина, говорится в сообщении отраслевой организации. Выборы прошли на общем собрании членов «Союзформы».

Как напоминает пресс-служба организации, Александра Алдушина является исполнительным директором союза с момента его основания.

Евгений Томак, который ранее являлся президентом – председателей правления «Союзформы», попросил членов Союза досрочно освободить его от занимаемых постов в связи с возросшей занятостью на основном месте работы.

Кроме выборов руководителя «Союзформы», члены организации определили следующие приоритетные направления деятельности Национального союза производителей школьной и форменной одежды на 2017 год:

- организация взаимодействия производителей школьной и форменной одежды с крупными торговыми сетями;

- информирование общественности, органов государственной власти о качестве и свойствах школьной формы из разных материалов;

- осуществление мероприятий, направленных на законодательное закрепление понятия «школьная форма» с присвоением ей индивидуального идентификатора типа товара, разработки единых стандартов на школьную форму;

- осуществление мероприятий, направленных на государственное субсидирование российских - производителей школьной и форменной одежды, в т.ч. в части предоставления субсидий на приобретение сырья для вязанных изделий.

Помимо прочего, руководители предприятий приняли к сведению информацию заместителя исполнительного директора Владимира Богомолова о выходе из союза компании «Регион-Ритейл» (г. Иваново) в связи с прекращением производства школьной формы.

Напомним, что Алдушина Александра Владимировна - директор ООО «Брянская швейная фабрика».