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Александра Павлова презентует свою новую коллекцию «Атмосфера» в Москве

17.10.2017  19:42

Показ российского бренда Disash, созданного Александрой Павловой, состоится 18 октября в «Согласии Холл», сообщают организаторы.

Капсульная коллекция «Атмосфера» сезона осень-зима 2017/2018 основана на лаконичных базовых вещах и дополнена элегантными моделями с авторской вышивкой шелковыми нитями.

«Мне хотелось, чтобы короткое русское лето, с его особой, тонкой красотой, осталось с нами и осенью», - говорит основатель марки Александра Павлова.

Бренд Alexandra Pavlova появился на российском рынке четыре года назад. За это время дизайнеру удалось выпустить пять коллекций и открыть собственный шоу-рум в Москве.

Фотография предоставлена организаторами.

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