При создании новой осенне-зимней коллекции Алена Горецкая вдохновлялась 70-ми годами прошлого столетия, сообщает пресс-центр BFW.

Alena Goretskaya воплотила 70-е в струящихся платьях со стилизованными растительными принтами, костюмах и пальто с бархатной отделкой, трикотажных блузах на люрексовой нити, верхней одежде с объемными горжетками из натурального и искусственного меха, богемных платьях с воланами и вышивками. Голову манекенщиц украшали бархатные мини-тюрбаны, на ногах - цветные чулки.

70-е годы наложились на период популярности стиля ар-деко, который сочетал в себе классические и передовые мотивы, преувеличивал, а иногда и доводил до абсурда традиционные образы. Именно поэтому появлялись причудливые сочетания шелковых блуз с длинным рукавом и надетых на них сарафанов, появляются необычные, но при этом вполне официальные костюмы из узких брюк и удлиненного жилета, а такая обычная в общем-то вещь как пальто с меховым воротником начинает казаться авангардом, так как ткань цвета морской волны сочетается с пурпурным мехом. В сущности, обращение к ар-деко нельзя даже в полной мере назвать взглядом в прошлое, этот стиль допускал многое, он был пространством для экспериментов и Алена Горецкая в его рамках сегодня ставит свой собственный эксперимент.

Alena Goretskaya — бренд модного дома Papilio, который был представлен публике в 2009 году с коллекцией свадебных платьев. В 2012 году дизайнер представила коллекцию повседневной одежды на московской международной выставке CPM. Монобрендовые магазины и корнеры Alena Goretskaya открыты в Австрии, Германии, Италии, Швейцарии, Нидерландах, Казахстане, Украине и России. На сегодняшний день компания имеет сеть собственных магазинов дизайнерской женской одежды Alena Goretskaya в Белоруссии.

Фотографии предоставлены пресс-центром BFW.