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Alexandra Kozlovskaya дебютировала на Harbin Fashion Week

17.01.2017  22:52

Показ белорусского дизайнера Александры Козловской в рамках Harbin Fashion Week состоялся 13 января, сообщает пресс-центр BFW.

Alexandra Kozlovskaya - уже второй белорусский бренд, представленный на просторах Азии агентством PR и коммуникаций «Открытый подиум».

Несмотря на совсем юный возраст, в послужном списке дизайнера уже есть победа в конкурсе «Мельница Моды 2016» и в конкурсе В. Зайцева «Губернский стиль»; показы в Варшаве, Кракове и Праге. Также Александра уже презентовала свои коллекции на подиумах Belarus Fashion Week в Минске и Estet Fashion Week в Москве.

Новая подиумная коллекция одежды от Александры Козловской «Вдохновение» захватывает игрой красок и своим весенним, романтичным настроением. Розовый кардиган, золотые платья с бабочками и пальто с цветочным принтом станут идеальным дополнением к весеннее-летнему гардеробу.

Организаторами Недели моды в Харбине выступают несколько местных ассоциаций, имеющих отношение к производству одежды. Зрителям предлагаются коллекции прет-а-порте и прет-а-порте де люкс, показы свадебных, вечерних платьев от азиатских, российских и международных дизайнеров и дизайнерских брендов. Отличительной особенность - Неделя моды проводится один раз в год.

Фотографии предоставлены пресс-центром BFW.

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