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Alexandra Kozlovskaya дебютирует на Harbin Fashion Week

09.01.2017  09:58

Belarus Fashion Week представит коллекцию дизайнера Александры Козловской на Неделе моды в Харбине, сообщает пресс-центр BFW.

Belarus Fashion Week регулярно устанавливает новые связи с коллегами, среди которых партнерство с Неделей моды в Китае Harbin Fashion Week. Янина Гончарова наладила международный контакт путем проведения переговоров, посещения Китайского промышленного центра, презентации потенциала представителей белорусской моды и реализации участия в программе Недели моды в Харбине постоянного резидента Belarus Fashion Week, витебского дизайнера Марины Давыдовой (Davidova).

12 января 2017 года на Harbin Fashion Week свою коллекцию представит один из начинающих и перспективных дизайнеров Беларуси Александра Козловская.

Несмотря на совсем юный возраст, в послужном списке дизайнера уже есть победа в конкурсе «Мельница Моды 2016» и в конкурсе В. Зайцева «Губернский стиль»; показы в Варшаве, Кракове и Праге. Также Александра уже презентовала свои коллекции на подиумах Belarus Fashion Week в Минске и Estet Fashion Week в Москве.

Новая подиумная коллекция одежды от Александры Козловской «Вдохновение» захватывает игрой красок и своим весенним, романтичным настроением. Розовый кардиган, золотые платья с бабочками и пальто с цветочным принтом станут идеальным дополнением к весеннее-летнему гардеробу.

Фотографии предоставлены пресс-центром BFW.

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