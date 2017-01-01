Alexandra Serova презентует коллекцию сезона весна-лето 2018 в Москве

Показ коллекции Alexandra Serova Spring-Summer 2018 состоится 23 ноября в Октябрьском зале Дома Союзов, сообщают организаторы.

Коллекция Alexandra Serova SS18 состоит из коктейльных и вечерних платьев. Традиционно все модели изготовлены из эксклюзивных итальянских тканей, которые дизайнер лично выбирает на фабриках. Цветовая гамма коллекции варьируется от классического для вечерних моделей черного, серебряного, золотого до женственных пастельных цветов и ярких всплесков синего и бордового.

Дизайнер Александра Серова основала свой бренд в 2011 году и стала известна благодаря созданию изысканных кутюрных коллекций, состоящих из сложных по крою вечерних платьев, подчеркивающих фигуру свой обладательницы.