04.10.2017 07:12

По оценке президента Ассоциации компаний интернет-торговли Алексея Федорова, китайская Alibaba может за два года занять минимум 45% российского рынка интернет-торговли.

Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на слова Федорова, открытие Tmall нанесет существенный удар по другим макретплейсам, работающим в нашей стране. Новая площадка китайского ритейлера заработала в России в тестовом режиме 28 сентября.

Директор по развитию AliExpress в России и странах СНГ Марк Завадский подтвердил, что Alibaba выводит на российский рынок новый торговый бренд.

«Потенциал проекта колоссален. В течение двух лет Alibaba Group может занять не менее 45% отечественного рынка», - прокомментировал ситуацию глава АКИТ. По его словам, если все планы Alibaba сбудутся, то посещаемость маркетплейса будет составлять около 60 млн человек в месяц. «Средний чек площадки составит порядка 3000 руб., что в четыре раза выше, чем на Aliexpress», - оценил Федоров.