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AliExpress отказался от эконом-доставки товаров в Россию

09.02.2017  07:00

Интернет-ритейлер AliExpress изменил условия бесплатной доставки товаров в Россию, отменив эконом-доставку для товаров стоимостью дороже двух долларов.

Также покупателям не будут отправлять посылки с неотслеживаемым трек-номером. Как сообщила китайская компания, она пошла на изменение условий, чтобы исключить участившиеся случаи потерь неотслеживаемых отправлений. Так, периодически покупатели часто получают посылку, но помечают заказ невыполненным и требуют возврат средств, если трек-номера посылке присвоено не было.

Изменения также касаются доставки товаров в Белоруссию и на Украину.

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