27.04.2017 07:01

Китайский онлайн-ритейлер AliExpress запускает в РФ доставку за один день товаров со складов внутри страны.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на информацию, полученную в компании, стандарт доставки next day станет доступным для 20 крупнейших населенных пунктов, включая Москву и Санкт-Петербург. Еще в 50 городов товары будут доставляться в течение 1-3 дней. География регионов с ускоренной доставкой и ассортимент, на который распространяется новый стандарт обслуживания, будет постоянно расширяться.

Пока новый формат доставки будет распространяться на высокотехнологичные товары от российских поставщиков, однако в дальнейшем компания планирует расширять ассортимент, доступный для ускоренной доставки.