Новости
НачалоНовостиAliExpress ускорит доставку российским потребителям заказов до одного дня
Ресторация
Фотостудия Блоги
Рейтинг сообщений
Партнеры
Sport Casual Moscow пройдет в Москве 13-15 июня 2017 года Рейтинг@Mail.ru

AliExpress ускорит доставку российским потребителям заказов до одного дня

27.04.2017  07:01

Китайский онлайн-ритейлер AliExpress запускает в РФ доставку за один день товаров со складов внутри страны.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на информацию, полученную в компании, стандарт доставки next day станет доступным для 20 крупнейших населенных пунктов, включая Москву и Санкт-Петербург. Еще в 50 городов товары будут доставляться в течение 1-3 дней. География регионов с ускоренной доставкой и ассортимент, на который распространяется новый стандарт обслуживания, будет постоянно расширяться.

Пока новый формат доставки будет распространяться на высокотехнологичные товары от российских поставщиков, однако в дальнейшем компания планирует расширять ассортимент, доступный для ускоренной доставки.

Просмотров: 76
«« Предыдущая Все новости 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 »» 1291 Следующая »»
© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS        О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте