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Алика Смехова приняла участие в съемке лукбука Petit Pas

20.02.2017  17:02

Актриса, певица и телеведущая Алика Смехова снялась для лукбука бренда Petit Pas, сообщает компания.

Алика Смехова представила коллекцию одежды и обуви для дома «Фламинго», созданную российским дизайнером Юлией Купинской. Модели выполнены из итальянского шелка и австрийского трикотажа с добавлением шелковой нити.

В коллекцию вошли брюки, топы, кардиганы, платья и домашняя обувь, которые сочетаются между собой. Алика Смехова продемонстрировала интересные образы, дополнив их домашними туфельками той же марки. Цветовая гамма позволяет комбинировать и вещи разных оттенков – например, можно выстроить имидж в нежных бежевых тонах или предпочесть контрастную кофейно-коралловую гамму.

«Petit Pas учитывает все нюансы, которые важны для стильной, современной женщины, которая верна себе всегда и везде. Качественная ткань, оригинальные модели, тщательно подобранная цветовая гамма, высококачественные материалы – все это позволяет великолепно выглядеть даже в домашней обстановке и при этом чувствовать себя свободно и непринужденно», – говорит Алика Смехова.

Коллекция «Фламинго» от Petit Pas доступна для заказа на официальном сайте бренда: petitpas-shop.com и в шоу-руме в Москве (ул. Большая Пионерская, д. 10/12 стр. 1).

Petit Pas — компания, специализирующаяся на выпуске одежды и обуви класса «люкс» для дома и отдыха.

Фотографии предоставлены компанией.

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