27.02.2017 07:59

Акции «Детского мира», в феврале вышедшего на IPO, продолжают торговаться неподалеку от уровня размещения, отметила в интервью РИА МОДА старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова.

Цена продажи акции составляла 85 руб., в среду, 22 февраля, стоимость ценной бумаги находится на уровне 84,40 руб. Выше 85,20 руб. бумага не поднималась, несмотря на то, что время для первичного размещения выбрано довольно удачным.

Может быть, говорит эксперт, дело в том, что конъюнктура рынка изменилась в лучшую сторону, а конъюнктура бизнеса как была сложной, так ею и осталась. В России по-прежнему непросто работать как инвесторам, так и бизнес-структурам. Здесь все так же спорно в ряде случаев работает судебно-исполнительная власть, по-прежнему сложно получить кредиты под приличный и жизнеспособный процент, нелегко расширяться и продвигаться из-за развитой бюрократической системы. Иностранные инвесторы это прекрасно видят, а потому не спешат в бумаги вновь размещенных компаний. Это просто констатация факта.

Что касается непосредственных перспектив акций «Детского мира», то здесь, полагает Анна Бодрова, пока образуется боковой диапазон в пределах 83,50-85,50, вряд ли заметно выше. Очевидно, что одновременно со снижением индекса ММВБ акции эмитента тоже будут терять в цене.