3-я Международная выставка тканей и текстильных материалов «Интерткань» пройдет с 28 по 30 августа 2017 года
Новости
НачалоНовости«Альпари»: Для мира моды покупка Michael Kors бренда Jimmy Choo – значимая новость
Ресторация
Фотостудия Блоги
Рейтинг сообщений
Партнеры
29 августа - 1 сентября 2017 года. Текстильлегпром, Деловая программа, Мода России, Экзерсис RZN Fashion Week – 2017 пройдет в Рязани с 5 по 7 октября 2017 года Рейтинг@Mail.ru

«Альпари»: Для мира моды покупка Michael Kors бренда Jimmy Choo – значимая новость

02.08.2017  07:14

Для мира моды и товаров класса люкс покупка Michael Kors бренда Jimmy Choo – значимая новость, для обеих компаний - результативная и перспективная сделка, заявила в интервью РИА МОДА старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова.

Британского производителя обуви высокого класса продадут за 1,17 млрд долл., или 896 млн фунтов стерлингов. В результате сделки акционеры Jimmy Choo получат неплохое вознаграждение - около 230 пенсов на акцию, что на 35 пенсов выше среднерыночной котировки.

Для Michael Kors покупка известного люксового бренда - шаг вперед. У компании устойчивая целая аудитория, которая теперь сможет выбирать из еще более широкого предложения товаров. Сделка, заключает Анна Бодрова, позволит Michael Kors нарастить продажи и клиентскую базу в следующие пять лет, что положительно скажется на капитализации эмитента. 

Просмотров: 47
«« Предыдущая Все новости 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 »» 1347 Следующая »»
© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS        О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте