02.08.2017 07:14

Для мира моды и товаров класса люкс покупка Michael Kors бренда Jimmy Choo – значимая новость, для обеих компаний - результативная и перспективная сделка, заявила в интервью РИА МОДА старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова.

Британского производителя обуви высокого класса продадут за 1,17 млрд долл., или 896 млн фунтов стерлингов. В результате сделки акционеры Jimmy Choo получат неплохое вознаграждение - около 230 пенсов на акцию, что на 35 пенсов выше среднерыночной котировки.

Для Michael Kors покупка известного люксового бренда - шаг вперед. У компании устойчивая целая аудитория, которая теперь сможет выбирать из еще более широкого предложения товаров. Сделка, заключает Анна Бодрова, позволит Michael Kors нарастить продажи и клиентскую базу в следующие пять лет, что положительно скажется на капитализации эмитента.