22.12.2016 07:09

Цены на пакистанский хлопок остаются стабильным на этой неделе, отметила в интервью «РИА Мода» старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова. Покупательская активность оценивается как средняя, но интерес присутствует во всех категориях сырья.

При этом отмечаются скачки цен в моменте на хлопок более высокого качества с расчетом, что уже весной он станет еще дороже. Однако пока это единичные наблюдения, которые тенденцией не стали.

Одновременно спрос на хлопок, пряжу и ткани со стороны текстильных производителей постепенно растет. Это хороший сигнал: мировые экономики плавно восстанавливаются, что позволяет промышленности возвращаться в прежнюю колею заказов и товаров.

Между тем спрос на хлопок в Нью-Йорке остается сдержанным: инвесторы и трейдеры ищут проблески позитива внутри китайской экономики, без которых не могут выстроить полноценных покупок сырья.

Иными словами, говорит эксперт, фактор конца декабря на рынок хлопка пока не оказывает серьезного воздействия, но уже к завершению текущей недели активность в секторе упадет до минимума. Текстильным производителям есть смысл воздержаться от покупок хлопка именно сейчас.