19.01.2017 07:10

Индия продолжает снижать объемы покупок золота, отметила в интервью РИА МОДА старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова

Это происходит на фоне ряда факторов: из-за денежной реформы интерес к драгоценному металлу минимальный, население откладывает дорогостоящие приобретения и важные мероприятия до «лучших времен», поскольку именно сейчас это мало кому по карману. В декабре 2016 года импорт золота оценивался в 1,961 млрд долларов, что почти вполовину меньше уровней декабря 2015 года.

В целом за прошлый год Индия закупила золота на 35% меньше в годовом сопоставлении. В денежном эквиваленте это равно 23,022 млрд долларов. Позиции основного мирового импортера золота явно пошатнулись, но в силу объективных причин. Наблюдатели различного уровня говорят, что падение спроса на золото внутри страны носит краткосрочный характер, однако уже сейчас видно, что это растянется минимум на полгода.

Снижение Индией импорта золота в целом сказалось и на мировых ценах на драгметалл. Это фактор будет актуален в среднесрочной перспективе.

На этой неделе золото продолжает пользоваться спросом среди биржевых инвесторов как инструмент хеджирования рисков перед инаугурацией нового американского президента Дональда Трампа. Не исключено, что тройская унция на подобном фоне пройдет в область 1225 долларов. Ювелирным производителям пока стоит оставаться вне покупок золота, советует эксперт.