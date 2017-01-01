«Альпари»: Инвесторы все еще присматриваются к бумагам компании «Обувь России»

17.11.2017 07:14

Торги бумагами компании «Обувь России» идут ниже уровня размещения акций, отметила в интервью РИА МОДА старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова. Цена бумаги находится в районе 135,50 руб. за акцию при цене IPO на уровне 140 руб./акция.

Инвесторы все еще присматриваются к ценной бумаге, что объясняет подвижность ниже среднего внутри дня. Тем не менее, актив достаточно интересен. С одной стороны, у эмитента высокая рентабельность бизнеса (25,4% в первом полугодии 2017 года) и приличный рост прибыли. Путем привлечения финансов с IPO компания проведет рефинансирование чистого долга, который снизит достаточным образом. Помимо этого, предполагается расширение торговой сети, что впоследствии будет позитивно оценено в капитализации компании.

С другой стороны, потенциальных покупателей настораживает возможность наращивания долга компанией и страхи, что капитальные затраты бизнеса не окупятся. Все это можно применить практически к каждому игроку на российском рынке акций, но пока ликвидность акции «Обувь России» низкая, такие призрачные страхи влияют на поведение бумаги довольно серьезно. В долгосрочной перспективе акции «Обуви России» выглядят стабильно с ценой около 145-147 руб.