10.10.2017 07:18

Цены на золото снизились с момента формирования нисходящего торгового канала от 10 сентября текущего года, отметила в интервью РИА МОДА старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова.

Впрочем, по ее словам, не все так плохо: в последнюю неделю падение котировок драгметалла как будто остановилось. Цены перешли к боковому движению в диапазоне 1270-1283 долларов за тройскую унцию. Сейчас золото стоит 1269 долларов. Вполне вероятно, что немного позже продажи возобновятся.

Ключевой риск для цен на золото, начиная от текущего момента и на ближайшие три месяца - это вероятный рост курса доллара. Планы американского правительства и Федрезерва по привлечению денег с рынка выглядят масштабными. У «американца» в среднесрочной перспективе больше шансов на рост на фоне механического абсорбированная долларовой ликвидности, чем на провал.

Получается, отмечает Анна Бодрова, что в моменте цены на золото могут стабилизировать в боковом коридоре 1270-1283 долларов. Далее нельзя исключать новых продаж в область 1256 долларов. Ниже, около 1230 долларов, есть область сильных поддержек, которая способна сдержать напор продавцов, если это потребуется. Ювелирным производителям эксперт советует покупать золото по текущим ценам или немного подождать, пока цена не снизится дополнительно.