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«Альпари»: Ювелирным производителям надо продолжать приобретать золото для реализации текущих нужд

10.11.2017  07:15

Цены на золото в ноябре остаются в пределах бокового торгового диапазона, отметила в интервью РИА МОДА старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова. Ювелирным производителям эксперт советует продолжать приобретать золото для реализации текущих нужд.

С одной стороны, биржевой мир именно сейчас не нуждается в «тихой гавани» безопасного актива. С другой, ситуация может измениться в любой момент. Похоже, что участники торгов это хорошо понимают.

Тройская унция драгоценного металла стоит сейчас 1277 долларов, цены стоят в области верхней границы коридора 1263-1285 долларов. Попытки золота пройти выше не получают поддержки инвесторов, продажи локализуются и не развиваются. В результате получаются колебания в пределах известных границ.

Спрос на золото со стороны мировых Центробанков (и российского в том числе) поддерживает уровни физических покупок высокими. Ювелирный сектор также продолжает покупать, так как отмечает интерес к изделиям из драгметалла. Однако интерес биржевых инвесторов в данном случае является основным для формирования цены за тройскую унцию, поэтому именно сейчас боковой тренд остается актуальным для золота. 

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