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«Альпари»: Ювелирным производителям пока не стоит покупать золото

30.12.2016  07:14

Цены на золото стабилизировались в конце декабря после масштабного падения ранее, отметила в интервью РИА МОДА старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова.

К последнему торговому дню 2016 года тройская унция драгоценного металла стоил 1147,40 доллара, что довольно далеко от локального минимума на 1124,30 доллара, которого золото касалось в уходящем месяце.

Основная причина восстановления цен на золото - в коррекции доллара. Почти неделю пара евро/доллар стоит выше 1,04 и не возвращается к тем массовым продажам, что видели на рынке ранее. Пауза дает шанс и другим активам на полноценную коррекцию.

Стабилизация в диапазоне не создает гарантии быстрого и уверенного совращения к более комфортным ценам на золото в области 1160-1195 долларов за тройскую унцию. Как только один американский президент сменит на официальном посту другого, бурные реакции вернутся и на валютный рынок, и на рынок драгметаллов. Это значит, что еще две-три недели у участников торгов есть, чтобы подготовиться к новой качке.

Ювелирным производителям пока стоит оставаться вне покупок, подчеркивает эксперт.

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